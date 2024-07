Donna caduta dalla teleferica: Margherita Lega è stata cremata a Domodossola

Il corpo di Margherita Lega, la donna di 41 anni originaria del Piacentino e residente in provincia di Trento, morta precipitando in un dirupo a Calasca Castiglione, in valle Anzasca, è stato cremato a Domodossola, dopo che la Procura della Repubblica di Verbania ha dato il nulla osta alla celebrazione delle esequie e dopo che era stata allestita la camera ardente a Croppo di Trontano.

Le ceneri della donna sono partite oggi alla volta di Fiavè, il piccolo centro in provincia di Trento dove la donna viveva con il marito Rocco Meloni e i due figli di 5 e 7 anni. Le ceneri riposeranno in un luogo caro a Margherita e alla sua famiglia, il cimitero di Saviore dell'Adamello, centro del Bresciano ai piedi del massiccio a cavallo tra Trentino e Lombardia.