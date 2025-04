Danni del maltempo sui corsi d'acqua: la minoranza di Premosello chiede l'intervento dell'amministrazinoe

In data 24 aprile il gruppo di minoranza del comune di Premosello Chiovenda ha depositato al comune stesso alcune schede riguardanti richieste di interventi su vari corsi d’acqua. Questi ultimi hanno riportato diverse criticità a causa delle violente piogge che si sono abbattute sul territorio nei giorni del 16 e 17 aprile.

“Chiediamo al sindaco e all’amministrazione comunale – si legge in una nota della minoranza - di farsi parte diligente per risolvere le problematiche rilevate in autonomia e/o interessando il settore decentrato delle opere pubbliche della regione Piemonte. Ci riserviamo di comunicare ulteriori problematiche sul reticolo idrografico del nostro territorio e dunque richiedere conseguenti ulteriori richieste di intervento al fine di prevenire potenziali problematiche di natura idrogeologica”.