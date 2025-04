Domodossola risponde all’appello di Anpi: grande partecipazione alla “camminata antifascista” del 25 aprile FOTO E VIDEO

Sono stati numerosissimi i cittadini di Domodossola che hanno accolto l’appello dell’Anpi. In centinaia si sono presentati questa mattina di fronte al municipio per prendere parte alla “camminata antifascista” organizzata dall’associazione in seguito all’annullamento del tradizionale corteo del 25 aprile da parte dell’amministrazione comunale per rispettare la richiesta di “sobrietà” del governo in occasione del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco.

La piazza Repubblica dell’Ossola, questa mattina, era gremita: insieme ai numerosi cittadini, hanno preso parte all’iniziativa anche diverse associazioni e gruppi. Tra questi, ovviamente, tanti rappresentanti dell’Anpi, ma anche la Cgil, Libera Vco e i ragazzi delle scuole medie Floreanini, tutti con la propria bandiera. Tra i presenti anche alcune personalità di spicco, come la giornalista Giuliana Sgrena.

Ad aprire il corteo lo striscione “Ossola resistente” e lo stemma dell’Anpi, seguiti dai ragazzi delle scuole e da uno secondo striscione con la scritta “25 aprile: ieri partigiani, oggi antifascisti”. Il corteo, intonando “Bella ciao”, è dunque partito dal municipio di Domodossola percorrendo corso Fratelli Di Dio e corso Ferraris per giungere, infine, in piazza Matteotti, dove si è poi svolta la cerimonia ufficiale per l’80° anniversario della Liberazione.