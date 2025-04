Reunion epocale: Vco24 e Ossolanews insieme con un progetto per l’Expo Italosvizzera

Un evento epocale, altro che reunion di una band rock… i due principali giornali on line, Vco 24 e Ossolanews, insieme con un progetto per l’Expo Italosvizzera.



Siamo partiti uniti, per primi sul territorio a credere nell'informazione multimediale, poi le nostre strade si sono divise, e dopo 11 anni eccoci ancora insieme, accomunati da quello che ci caratterizza, l'amore verso un territorio che da anni ci vede, su fronti opposti, lavorare per raccontare le nostre bellezze..



E quale migliore occasione dell’Expo Italosvizzera per dare risalto alle eccellenze, alle peculiarità, alle problematiche che accomunano e dividono i due lati delle Alpi.



Molti i progetti che avvieremo, oltre a questo sito (presto anche in versione in tedesco) produrremo due numeri estivi di un magazine bilingue, che saranno a disposizione degli organizzatori come ambasciatori della manifestazione che si terrà a Domodossola nella seconda metà di settembre.



E i giorni dell’Expo ci vedranno protagonisti con dibattiti, interviste, notizie e aggiornamenti, sempre in prima linea, come da nostra abitudine, camminando insieme, Vco 24 e Ossolanews, per offrirvi il meglio!



Quindi vi aspettiamo per tutte le notizie sui nostri giornali e social e sul sito:

https://expoitalosvizzera.it