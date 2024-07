De Gustibus: degustazioni sensoriali nel Giardino degli Aromi

Il calendario manifestazioni del 2024 di Santa Maria Maggiore si popola di molte riconferme e altrettante novità. Tra queste ultime spiccano i quattro mercoledì estivi ospitati nel Giardino degli Aromi della Casa del Profumo "Feminis-Farina" e organizzati dal comune di Santa Maria Maggiore in collaborazione con l'associazione Pirates Of Rock. Dal 17 luglio al 7 agosto si tiene dunque la rassegna De Gustibus: degustazioni sensoriali, composta da quattro serate in compagnia di esperti che guideranno i partecipanti alla scoperta di profumi e sapori in un percorso tra vini bianchi e rossi, birre e gin. Ad arricchire ulteriormente due appuntamenti ci saranno anche aperitivi “a tema” e le esibizioni live di Village H e Live Town.

Due sono gli appuntamenti organizzati con AIS – Associazione Italiana Sommelier (sezione del Vco), che permetteranno ai partecipanti di entrare nel mondo dei vini bianchi e rossi. Il primo, dal titolo “I profumi dei vini bianchi. Degustazione e analisi gusto-olfattiva per l’individuazione dei profumi del vino” è in calendario mercoledì 17 luglio alle ore 20.30. Mercoledì 7 agosto alle ore 20.30 è invece in programma “I profumi dei vini rossi. Degustazione e analisi gusto-olfattiva per l’individuazione dei profumi del vino”. Entrambe le degustazioni sensoriali sono curate da AIS, il più grande sodalizio di professionisti e appassionati che da più di cinquant’anni promuove e divulga la cultura del vino. Ciascuna serata, della durata di 2 ore, prevede la degustazione di tre differenti vini. Sarà possibile partecipare versando una quota di 25 euro e saranno ammessi al massimo 30 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a casadelprofumosmm@gmail.com.

Gli altri due appuntamenti saranno in grado di unire al piacere della degustazione di birra e gin locali l'ascolto di musica live nell'intima cornice del giardino “segreto” della Casa del Profumo. Mercoledì 24 luglio alle ore 17.30 con “I profumi del luppolo: dalla pianta al bicchiere” si propone una degustazione di birre artigianali a cura del Birrificio Balabiott di Domodossola, realtà ormai consolidata, non solo a livello locale, per la produzione di birre di alta qualità, spesso realizzate con l'utilizzo di materie prime del territorio ossolano. Sono ammessi al massimo 30 partecipanti. Il costo di ingresso è di 20 euro a persona (info e prenotazioni a casadelprofumosmm@gmail.com). La serata prosegue, dalle ore 18.30, con l'aperitivo “De Gustibus” con le birre del Birrificio Balabiott e la musica dal vivo dei Village H, in collaborazione con l’associazione Pirates Of Rock.

Mercoledì 31 luglio alle ore 17.30 in calendario “I profumi del gusto - Mappa sensoriale di Lucius Dry Gin”: dopo un primo momento di degustazione di gin artigianale a cura di Alfa Spirits, la serata proseguirà, a partire dalle ore 18.30, con l'aperitivo “De Gustibus” con gin tonic di Alfa Spirits accompagnato dalla musica dal vivo dei Low. La degustazione sensoriale delle 17.30 condurrà i partecipanti, attraverso prove olfattive e degustazioni, in un percorso tra i segreti di uno dei distillati di maggior tendenza, il gin. Alla guida della serata saranno i tre fondatori di Alfa Spirits, una giovane realtà novarese che si è fatta conoscere nel mondo degli spirits per aver distillato per la prima volta il prodotto più rappresentativo del suo territorio d’origine, il gorgonzola. Al percorso potranno partecipare al massimo 30 persone, al costo di 20 euro a testa (info e prenotazioni a casadelprofumosmm@gmail.com) Dalle 18.30 l'aperitivo “De Gustibus”, con consumazioni a pagamento, prevede l'ingresso nell’area fino ad esaurimento posti disponibili.