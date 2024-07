Si sdraia in mezzo alla strada, poi va al bar e insulta i carabinieri intervenuti

I carabinieri della stazione di Premosello Chiovenda hanno denunciato un 34enne dell’Ossola per oltraggio a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio di ieri da alcuni automobilisti di passaggio avevano segnalato la presenza di un uomo disteso sulla strada nei pressi del ponte della Masone.

I militari sono subito intervenuti per evitare che l’uomo potesse essere investito da qualche veicolo in transito, ma al loro arrivo non hanno trovato nessuno. Dopo una breve ricerca l’attenzione dei carabinieri è stata attirata da un uomo che, uscendo da un bar poco distante, ha fischiato al loro indirizzo. Credendo potesse essere l’uomo segnalato poco prima, si sono avvicinati per chiedere se avesse bisogno, ma per tutta risposta questi ha iniziato ad inveire nei confronti degli uomini in divisa. Visibilmente ubriaco ha iniziato a insultare i due militari alla presenza degli altri clienti del bar.

Neanche l’intervento del figlio, arrivato poco dopo per cercare di calmarlo e portarlo via, ha sortito il suo effetto. Anzi, l’uomo si è innervosito ancora di più, tanto che è stato necessario l’arrivo di un’altra pattuglia, ma anche lì l’uomo ha continuato nel suo atteggiamento offensivo.

Alla fine il 34enne è stato accompagnato negli uffici della caserma di Premosello Chiovenda dove è stato riportato alla calma. Dovrà rispondere di oltraggio a pubblico ufficiale e per lui scatterà anche una multa per ubriachezza molesta.