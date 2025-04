False generalità durante un controllo, 30enne sudamericano finisce in carcere

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Verbania nella giornata di ieri hanno dato esecuzione nei confronti di un 30enne sudamericano all’ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere in quanto si era reso responsabile, circa 10 giorni fa, dei reati di furto aggravato, ricettazione e falsa attestazione della propria identità ad un pubblico ufficiale.

Nello specifico l’uomo insieme ad altri due complici si aggirava con fare sospettoso nei pressi del comune di Ornavasso catturando l’attenzione dei Carabinieri che procedevano al controllo e, trovandoli, in possesso degli effetti personali e della somma di circa 1000,00 euro che erano stati rubati poco prima ad un’anziana donna. L’uomo aveva chiesto qualche giorno fa la concessione degli arresti domiciliari ma l’AG valutando la non idoneità della misura richiesta ha revocato questa ripristinando la custodia in carcere.