Karmageddon torna a Domobianca365

Le lunghe giornate estive sono il momento migliore per una fuga dal caos della città verso il relax della montagna, con la pace e il silenzio dei boschi a fare da cornice a una passeggiata, a una gita in bike o un passaggio sospeso al Parco Avventura. Tutto questo è Domobianca365, la stazione turistica di Domodossola, è comodamente raggiungibile da Verbania, Milano, Novara, Varese, Genova e dai cantoni svizzeri di Ticino e Vallese.

Il prossimo fine settimana dovrebbe finalmente consentire, a livello di previsioni meteo, il regolare svolgimento degli appuntamenti in calendario. Uno su tutti Karmageddon, evento organizzato in collaborazione con l’Associazione Kulturale Karma. Info e ticket sul sito.

Sabato 13 luglio si comincia dalle ore 15 per quello che è certamente uno degli eventi musicali più attesi, con tantissimi artisti che si esibiranno sul palco allestito all’Alpe Lusentino proprio davanti al parcheggio di Domobianca365. Ore e ore di musica nostop e un momento di aggregazione per i giovani e gli amanti della musica. Una serata che sarà anche una festa grazie al free camping per chi vorrà fermarsi al termine dell’evento per godersi tutti i servizi di Domobianca365.

Via al festival dalle 16.00 con due diversi stage dove si esibiranno gli artisti. Nel “Coccole Stage” Thomas Cantadore, Sandoparty e Zare saranno protagonisti. Nel “Godzilla Stage” si alterneranno sul palco: N4C, Eliangel, Turbolenta, Verdu, Ale Maro, Garro&Mella e la guest star Andruss. Produttore e musicista messicano di Merida Andruss ha rapidamente scalato le classifiche della musica internazionale. Insieme ad artisti del calibro di Jamie Jones, The Martinez Brothers, Seth Troxler, Zedd, ha suonato nei più grandi festival e piattaforme musicali internazionali come Ultra Music Miami, Lolapalooza Brazil, EDC Las Vegas e Corona Sunsets. La fusione delle percussioni latine "fuori dagli schemi" con lo straordinario “sabor” latino portano ritmo e frenesia. L’atmosfera di Andruss ha visto la luce in altre etichette di punta come La Pera Records di George Privatti e Guille Placencia, la nuova gemma South of Saturn di Lee Foss e Sola di Solardo. La chiusura dell’evento a notte fonda sarà firmata da #backtotheroots, collettivo di artisti e dj.

Domenica 14 luglio il weekend di Domobianca365 prosegue nel ricordo di Riccardo Di Lonardo. Giochi, musica e offerta enogastronomica in ricordo di un amico prematuramente scomparso. Il programma della giornata prevede, dalle ore 10 una camminata fino all’Ape Casalavera con il suo laghetto dalla acque verde smeraldo. Sempre alle 10 inizierà il torneo di minivolley. Dalle 12.30 saranno servite le costine cucinate alla brace e partirà la musica di Dj Tanza. Nel pomeriggio una lezione di Crossfit e, alle 17.30, concerto “Tributo a Lucio Battisti” con la band Luci dell’Est. Per finire in bellezza la risottata per tutti.

Domobianca365 attende turisti e appassionati della montagna con la sua offerta fatta di sentieri per il trekking, le lunghe passeggiate in mountain bike e in e-bike (disponibili a noleggio). Aperte, nel fine settimana, le due seggiovie (Motti e Prel) e il Bike Park per il downhill con due piste di diverse difficoltà. Con gli impianti è possibile arrivare fin sotto la cima del Moncucco e da li partire lungo i sentieri che permettono di raggiungere le valli circostanti o scendere a valle. Per i più piccoli il Kinder Park permette di giocare in sicurezza all’aria aperta cosi come è aperto e pronto ad accogliere bambini e adulti il “Parco Avventura” di Domobianca365, è divertente, sfidante e ricco di emozioni. I tre percorsi, tra i quali uno completamente accessibile per alle persone con disabilità, permettono di cimentarsi con passaggi fra gli alberi, di spostarsi lungo carrucole e ponti sospesi. Tutto in piena sicurezza grazie alla linea vita continua accessibile davvero a tutti.

La ristorazione a Domobianca365 fa rima con gusto e qualità. L’offerta enogastronomica parte al LuseBar, dove si può fare colazioni dopo essere arrivati e prima di iniziare la propria giornata per poi ripassare nel pomeriggio per l’aperitivo. Il Rifugio Baita Motti, con la sua formula self service offre piatti rivisitati della cucina di montagna da gustare sulla splendida terrazza con vista sulle Alpi. Lo Skibar, in cima alla seggiovia Prel è aperto nel weekend e nei festivi, vi farà assaporare la polenta preparata nel paiolo, declinata in tutti i modi che ne esaltano la bontà. Tutto con una vista spettacolare sul meraviglioso panorama delle montagne circostanti e della pianura sottostante.