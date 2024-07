Torna alla Piana di Vigezzo il Meraviglia Festival

Torna “Meraviglia”, un festival unico nel suo genere, che dal 2014 si fa sentire tra le Alpi del Piemonte. Un evento in cui si uniscono musica live, attività a contatto con la natura e relax. L'edizione 2024 sarà sabato 13 e domenica 14 luglio alla Piana di Vigezzo.

“Meraviglia” inizia sabato mattina e termina domenica nel pomeriggio. In mezzo, due giorni di festival in cui si possono fare tante esperienze diverse, dai trekking ai massaggi olistici, dalle sessioni di Qi Gong alle lezioni di yoga e pilates, passando per la degustazione di vini e prodotti ossolani, fino all’osservazione notturna delle stelle accompagnati dai divulgatori dell'Osservatorio Astronomico Schiapparelli di Varese.

Naturalmente il festival ha anche una ricca proposta musicale e di dj set. Sabato 13 luglio sono in programma una selezione di musica a cura del resident dj Sharmelfunk, per poi proseguire con i live di Gima, Naima, Lin, Curti e Cacao Mental. In chiusura, night set con Housewife DJs. La musica riprende in mattinata domenica 14 luglio, con un chill dj set e lo show dei Deramenrama, per poi proseguire nel pomeriggio con l'esibizione di Paddy Dennehy, Pit Coccato e Chlore.

Al festival c’è spazio anche per l’editoria, con gli stand di “MegaWOW!”: otto espositori che porteranno le loro esperienze e le loro creazioni nell'ambito dell'editoria indipendente, dell'illustrazione e della grafica.

Al “Meraviglia”, naturalmente si mangia e si beve: Il ristorante della Piana e la cucina Meraviglia saranno operativi durante il festival per garantire cibo e bevande per tutti, anche con proposte vegetariane e vegane.

La location del festival è raggiungibile solo tramite cabinovia (inclusa nel ticket del festival, acquistabile sul sito a 40 euro). Il modo più autentico per vivere l'esperienza del festival è campeggiare alla Piana. Il wild camping è gratuito, in alternativa è possibile noleggiare una tenda, prenotandola anticipatamente, o pernottare in una delle strutture ricettive della valle, il cui elenco è disponibile sul sito. Sul portale https://www.meravigliafestival.it/ è possibile acquistare i biglietti, prenotare le attività ed avere tutte le informazioni necessarie per vivere una esperienza indimenticabile che ogni anno porta alla Piana oltre 3mila persone in due giorni.