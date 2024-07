Alpini in festa a Toceno

Fine settimana di festeggiamenti per le Penne Nere tocenesi. In programma c’è l’annuale festa campestre, organizzata in località Promez. Si è iniziato oggi, sabato 13 luglio, alle 10.00, con l’apertura del posto di ristoro, quindi possibilità di pranzare con prodotti nostrani. La serata danzante è affidata a “Gianni e la sua fisarmonica”.

Domenica 14 luglio: ritrovo alle 10.00 in piazza della Chiesa e a seguire l’alzabandiera e la sfilata per le vie del paese accompagnata dalla Banda Musicale Alpina di Malesco. Alle 11.00 la santa messa officiata da don Paolo Montagnini. Alle 11.45 la posa della corona d’alloro e l’onore ai caduti. La festa proseguirà nuovamente al Promez con il pranzo e, al pomeriggio, i giochi popolari e la corsa campestre “Memorial Tartari Alberto”.