Primi arrivi e conferme nel team Cestistica Domodossola

La Cestistica ha annunciato che Marco Fabbri è stato confermato come allenatore per la stagione 2024/2025. Dopo aver mostrato tutta la sua passione e competenza nella scorsa stagione, guidando i gruppi Under 13, 14 e 15 e ottenendo risultati straordinari con la prima squadra nei mesi finali, Fabbri continuerà a portare avanti il suo lavoro eccezionale.

Per la prossima stagione, coach Fabbri sarà al timone della prima squadra e seguirà anche due gruppi giovanili. Inoltre monitorerà tutto il settore giovanile del basket granata, dai piccoli campioni del minibasket fino ai gruppi giovanili.

Il team granata ha comunicato l'arrivo di Davide Scillone, che vanta una carriera brillante, avendo lavorato a Borgosesia nella scorsa stagione e negli ultimi anni a Fabriano, Trapani e Ragusa insieme ad Antonio Bocchino, responsabile del settore giovanile della nazionale italiana. In questa stagione, Scillone lavorerà a stretto contatto con Fabbri per monitorare tutto il mondo basket dei "granata". Sarà al comando di due gruppi giovanili e ricoprirà il ruolo di assistente allenatore della prima squadra.