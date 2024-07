Tre interventi dell'elisoccorso in Ossola nel fine settimana

Nella giornata di ieri tre sono stati gli interventi portati a termine dal servizio di elisoccorso di Azienda Zero con il supporto delle squadre del Soccorso Alpino della decima delegazione Valdossola. In mattinata la stazione di Ornavasso è stata allertata per due escursionisti bloccati in una zona impervia, in discesa dalla Bocchetta di Valfredda. In una zona particolarmente impervia su dei passaggi esposti uno dei due non è più stato in grado di proseguire.

Nel primo pomeriggio la stazione di Baceno ha messo a disposizione i volontari per un’operazione di recupero per un escursionista bloccato e lievemente ferito sulla ferrata Wasserfall. In serata, poi, l'eliambulanza è intervenuta in alta Valle Bognanco per un escursionista tedesco che cadendo si è procurato un profondo taglio ad un polso. Spettacolare l'atterraggio dell'elicottero sul ponte che porta a San Bernardo. In tutti questi interventi è stato attivato anche il Sagf.