"Colori, emozioni, ricami": inaugurata la mostra di punto croce a Buttogno

Inaugurata presso il Centro Visita di Buttogno la mostra “Le amiche dell'ago presentano... colori, emozioni, ricami”, l'esposizione di ricami a punto croce a cura della delegazione Valle Vigezzo dell'associazione italiana del punto croce.

“I lavori esposti sono i lavori comuni della nostra sezione, frutto dell'intenso lavoro – 17 anni per la precisione – delle componenti del gruppo. Quest'anno, grazie al Parco della Val Grande e al suo presidente, abbiamo avuto la possibilità di esporre i nostri lavori in questa bellissima sede”, ha spiegato la presidente della delegazione vigezzina Vilma Cheula. La mostra è visitabile il venerdì, il sabato e la domenica dalle 15.00 alle 18.00 al Centro Visita in via Lorenzo Peretti a Buttogno.