Inaugurata oggi pomeriggio la quinta edizione di Domoschool

Al Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola ha preso il via oggi la quinta edizione di Domoschool, la scuola alpina internazionale di matematica e fisica, che per tutta la settimana porterà in città centinaia di studenti e studiosi da tutto il mondo che si confronteranno, focalizzando in particolare l'attenzione sugli integrali di Feynman, uno dei metodi maggiormente utilizzati per i calcoli nella meccanica quantistica utili per fare previsioni estremamente accurate da confrontare con i risultati sperimentali.

La scuola, alla quale parteciperanno studenti iscritti a corsi di laurea magistrale e a corsi di dottorato si a italiani che stranieri, si svolge tutta la settimana nei locali del Collegio Mellerio Rosmini. Sono anche previste delle uscite sul territorio per fare conoscere l’Ossola ai partecipanti. Alla scuola parteciperanno come lecturers professori e ricercatori di assoluto rilievo internazionale come il professor Yoshiaki Goto, il dottor Claudia Fevola, il professor Marco Bertola, il professor Tiziano Peraro. Si tratta di esperti di fama mondiale.

Giovedì 18 luglio alle 21.00 sulle scale del Collegio Rosmini è previsto un evento pubblico divulgativo aperto alla cittadinanza e gratuito da titolo "La fusione nucleare nel contesto energetico globale". Interverranno Sergio Cacciatori e Marco Valisi.

Anche in questa edizione della scuola sono state assegnate venti borse di studio di ospitalità per ricercatori e studenti di dottorato.

Domoschool è organizzata da Ars.Uni.Vco in collaborazione con Fondazione CRT, città di Domodossola, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Pediacoop e il patrocinio dell'Università del Piemonte Orientale.