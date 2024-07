Questa sera a Locarno c'è Lenny Kravitz

Suonerà questa sera, in piazza Grande a Locarno, Lenny Kravitz. Il cantautore e produttore sessantenne, vera leggenda del rock, è forse una delle star più attese di questa edizione del Moon & Stars Festival di Locarno che da giorni sto animando il centro della cittadina elvetica con concerti e appuntamenti di altissimo livello.

Alla serata inaugurale hanno suonato, tanto per citarne alcuni, i The Kolors, i Ricchi e Poveri e il dj Gabry Ponte. Questa sera, dunque, il grande Lenny Kravitz calcherà il parco del festival ticinese e proporrà le sue canzoni più belle, quelle degli anni '90 e 2000 come “Fly Away”, ma anche i brani del suo ultimo album “Rise Vibration".

I biglietti per il concerto sono in vendita sul sito del Festival. Dalle 17.00 in centro a Locarno, come tutte le sere, aprirà anche il villaggio "Food & Music Festival".