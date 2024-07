Bruno Danovaro si cimenta in una sfida solitaria di 236 km in bicicletta nelle nostre valli

Ieri, il campione del mondo di arti marziali, Bruno Danovaro, ha affrontato un'altra straordinaria sfida, questa volta in sella alla sua bicicletta Gravel. Lontano dai ring di karate, Danovaro ha percorso ben 236 km in solitaria attraverso le suggestive valli, dimostrando ancora una volta la sua incredibile resistenza e versatilità.

Danovaro, che oltre a essere un atleta di alto livello nel karate full contact stile kyokushinkai all around, è anche un appassionato di sport di resistenza, non perde occasione per partecipare a gare di corsa sui 10 km, competizioni in bicicletta e partite di tennis. Questo suo amore per le valli lo ha spinto a esplorarle in lungo e in largo con la sua bici, immergendosi nei paesaggi mozzafiato e affrontando percorsi impegnativi.

Dopo questa straordinaria impresa, Danovaro farà ritorno a Cernobbio, dove si dedicherà a un intenso mese di allenamento in preparazione del prossimo importante match. L'autunno lo vedrà infatti competere in Costa Azzurra, a Villeneuve-Loubet, per una nuova sfida di karate full contact.

Con la sua dedizione e il suo spirito competitivo, Bruno Danovaro continua a ispirare e a dimostrare che la passione per lo sport non conosce confini.