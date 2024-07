Fairtiq, l'app svizzera per i biglietti dei mezzi pubblici ora anche in italiano

Fairtiq, azienda svizzera nata con l'obiettivo di semplificare al massimo gli spostamenti con i mezzi pubblici, permette di acquistare tramite un’app i biglietti per trasporti pubblici in Svizzera e Liechtenstein, oltre che in alcune zone di Francia, Germania e Austria. Da oggi Fairtiq ha integrato la lingua italiana nella sua innovativa app di biglietteria e può ora contare sette aziende di trasporto ticinesi tra i suoi partner. Questo migliorerà ulteriormente l'accessibilità e l'esperienza d'uso per i viaggiatori in Svizzera e non solo.

Questo sviluppo avviene grazie alla nuova partnership in Ticino attraverso le seguenti imprese di trasporto pubblico: Autolinee Bleniesi, Autolinea Mendrisiense, Autolinee Regionali Luganesi, Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi, Ferrovie Luganesi (FLP), Società Navigazione del Lago di Lugano e Trasporti Pubblici Luganesi.

“Le aziende di trasporto partner in Ticino e Fairtiq hanno lo stesso obiettivo e sono quindi un binomio perfetto. Vogliamo rendere il trasporto pubblico il più semplice e comodo possibile per sviluppare l'utilizzo del canale”, afferma Claudio Blotti, direttore delle Fart. “Siamo lieti di poter offrire l'app in un'altra lingua nazionale, rendendo così il trasporto pubblico più accessibile a un numero ancora maggiore di persone”, afferma Gian-Mattia Schucan, fondatore e co-Ceo di Fairtiq. "Ora manca solo il romancio", aggiunge con un sorriso. L'integrazione dell'italiano nell'app è ora disponibile per gli utenti iOS e Android. La lingua dell'app dipende dalle impostazioni dello smartphone.