Camion va a sbattere in superstrada, disagi al traffico

Intervento dei vigili del fuoco per un incidente stradale avvenuto poco prima di mezzogiorno sulla superstrada ossolana in direzione nord nel comune di Mergozzo. Un autorticolato per cause da stabilire è uscito dalla carreggiata e ha divelto un grosso cartello segnaletico, arrestandosi contro le barriere di protezione.

In supporto alla squadra base i vigili del fuoco hanno richiesto l'intervento del nucleo provinciale NBCR con attrezzature specifiche per tamponare un'abbondante perdita di carburante che fuorisciva dal serbatoio danneggiato. Sul posto personale sanitario che ha provveduto a trasportare in ospedale per accertamenti l'autista del mezzo.

Una carreggiata è temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di recupero dell'autoarticolato.