Non riesce a decollare la stagione 2024 di Musica in quota: le previsioni di maltempo per domenica 21 luglio costringono gli organizzatori all'annullamento del concerto della Tequila Band in programma in Valle Vigezzo, per la precisione all'Alpe Cedo.

La rassegna proseguirà domenica 4 agosto all'Alpe Underbech, in Valle Formazza, con i Three Corbies.