Il meteo avverso ferma l'impresa di Marcello Ugazio sul Monte Leone

Era in programma per domenica 21 luglio il “Fastest Known Time Domodossola”, la performance sportiva di Marcello Ugazio al Monte Leone. A causa delle previsioni meteo avverse, però, il team organizzativo ha deciso di rimandare l’impresa di qualche settimana, per garantire la totale sicurezza dell’atleta e del personale di soccorso coinvolto.

“L' appuntamento è solo rimandato - afferma Ivan Svilpo dall'organizzazione - la sicurezza ha sempre la massima priorità in questi eventi e, nello specifico per questo, l'intento è quello di raccogliere in un docufilm le bellezze del nostro territorio ed un cielo azzurro come sfondo dell'Alpe Veglia sarebbe la cornice ideale”.