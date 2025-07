Patente revocata da 14 anni, ma guida comunque: denunciato 55enne nel Verbano

I Carabinieri della Compagnia di Verbania hanno denunciato un 55enne residente nel Verbano, sorpreso alla guida proprio veicolo nonostante avesse la patente di guida revocata dal 2010 e denunciato altri due automobilisti sorpresi alla guida con tassi alcolici dello 0,95 e 1,76 g/l. Infine, un automobilista è stato sanzionato amministrativamente, con il ritiro della patente per guida in stato di ebrezza, poiché alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,50 e 0,80 gr/l. Quattro sono state le persone che nei comuni di Stresa, Crevoladossola e Montecrestese sono state trovate in possesso di stupefacente per uso personale, tra cui cocaina e hashish e segnalate alla Prefettura di Verbania.