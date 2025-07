Carabinieri, nove denunce e sette patenti ritirate

Con l’aumento dei flussi turistici estivi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno intensificato l’attività di prevenzione e controllo su tutto il territorio del Verbano Cusio Ossola. L’obiettivo è stato quello di garantire maggiore sicurezza alla circolazione stradale e contrastare i reati più comuni, in particolare quelli legati all’uso di alcol e stupefacenti da parte dei conducenti.

Il bilancio dell’ultima settimana parla chiaro: nove persone sono state denunciate a piede libero per reati di varia natura, sette patenti sono state ritirate e cinque individui sono stati segnalati alla Prefettura. In quattro casi si tratta di segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di monitoraggio e presidio del territorio in un periodo critico dal punto di vista della sicurezza, con l’intensificarsi dei movimenti turistici e il conseguente aumento della circolazione.