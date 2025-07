Domodossola, due ventenni nei guai: violati provvedimenti giudiziari

Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Domodossola impegnati a garantire l’osservanza delle misure giudiziarie a carico di soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi. Due giovani di 20 anni, entrambi domiciliati a Domodossola, sono stati denunciati per aver violato disposizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Nel primo caso, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno notato, in piena notte, un giovane davanti a un bar del centro domese. Il ragazzo, alla vista dei Carabinieri, ha tentato invano di nascondersi in una via laterale. È emerso che su di lui gravava un divieto di accesso e stazionamento nei pressi dei locali pubblici, misura evidentemente ignorata.

Il secondo episodio ha coinvolto un altro ventenne, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in un comune della Liguria. Durante un controllo, i Carabinieri della Stazione di Domodossola lo hanno identificato proprio nel capoluogo ossolano, accertando che si trovava lì senza alcuna autorizzazione da parte del giudice competente.

Entrambi i giovani sono stati denunciati e dovranno ora rispondere delle rispettive violazioni.