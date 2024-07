Sfugge ai padroni e precipita in un rio a Macugnaga, golden retriver recuperato dall'elicottero dei Vigili del fuoco

In mattinata i vigili del fuoco di Verbania sono intervenuti a Macugnaga per il recupero di un cane di grossa taglia sfuggito al controllo dei proprietari nell'area della Gola di Roffel, a circa 2.000 metri di quota e scivolato nel Rio Roffel.

Dopo essere precipitato per una decina metri, l'animale, un Golden Retriever di nome Happy, riusciva a fermarsi in una gola.

L'animale si trovava in un'area impervia, dove i proprietari non erano in grado di raggiungerlo.

È stata quindi mobilitata la squadra dei vigili del fuoco di Macugnaga, la squadra SAF (Soccorso Alpino e Fluviale) del comando di Verbania ed il Nucleo elicotteri di Malpensa che inviava un velivolo con elisoccorritori a bordo.

Il personale dell'elicottero Drago 150 provvedeva alla localizzazione e recupero dell'animale riconducendolo a valle dove le squadre di terra lo riconsegnavano, illeso e un po' disorientato, ai proprietari.