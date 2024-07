Anpas, formati e preparati 109 ragazzi del Servizio Civile

Centonove ragazze e ragazzi in servizio civile universale, presso le sedi delle associazioni Anpas del Piemonte, hanno completato parte del periodo di formazione e potranno a breve svolgere servizi nell’ambito sociosanitario del trasporto infermi e, alcuni di loro, dedicarsi ad attività legate all’educazione e alla promozione culturale.

Il programma sociale di Anpas si propone, come indica il titolo indicato al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, di costruire un futuro solidale per le comunità piemontesi.

Le ragazze e i ragazzi in servizio civile in questo anno di attività saranno chiamati a svolgere servizi sia su pulmini sia su autoambulanze a favore di quei cittadini che devono effettuare visite mediche, terapie oncologiche o dialisi, trasporti interospedalieri, essere dimessi da ospedali o case di cura, frequentare centri diurni di socializzazione o di riabilitazione, nonché accompagnare nei loro spostamenti persone in situazione di disabilità.

Alcuni giovani potranno anche essere impiegati nell’ambito dell’educazione al fine di divulgare tra gli studenti delle scuole superiori e tra la cittadinanza la cultura del volontariato assistenziale nonché promuovere stili di vita più sani e salutari, tra gli argomenti che tratteranno: i rischi dovuti alle droghe, all’abuso di alcol e nozioni sulle malattie sessualmente trasmissibili.

Per tutte e tutti loro il servizio civile è un’opportunità di crescita che responsabilizza e che fa contribuire in prima persona a servizi di pubblica utilità.

Andrea Tendola, responsabile Servizio civile Anpas Piemonte: «Il servizio civile universale rappresenta un percorso formativo unico per i giovani, che permette loro di sviluppare competenze trasversali e di vivere un'esperienza di cittadinanza attiva. Questo percorso dimostra di funzionare bene e contribuisce alla crescita della nostra comunità. Il servizio civile non solo favorisce lo sviluppo dei territori, ma è anche un’esperienza significativa. È fondamentale comprendere l'attenzione che i giovani rivolgono a questo percorso anche grazie all’orientamento, potenziato da quest'anno, che testimonia l’impegno di Anpas nel dialogo con le istituzioni per tutelare gli interessi delle comunità. L'obiettivo è valorizzare il ruolo dei volontari nella rete dei servizi. Alla fine del loro anno di servizio civile avranno acquisito esperienze diverse e scoperto nuove sfaccettature del loro carattere. Con la formazione e l’esperienza maturata potranno poi continuare a contribuire come volontari o, chissà, come professionisti, aiutando il proprio territorio.

Il servizio che offrono alla collettività è motivo di orgoglio per tutti noi. Siamo fieri di accompagnarli in questo percorso e di vedere il loro impegno concreto nelle nostre comunità. Il loro contributo è fondamentale per costruire una società più solidale e attenta ai bisogni degli altri».

Vincenzo Sciortino, presidente Anpas Piemonte: «Anpas conferma il forte impegno nelle politiche giovanili e nel servizio civile universale. Crediamo fermamente che i giovani rappresentino il presente e il futuro delle nostre comunità e, per questo, siamo impegnati a offrire loro opportunità significative di crescita e di servizio. Il nostro supporto al servizio civile universale non solo permette ai giovani di acquisire competenze preziose, ma contribuisce anche a promuovere valori di solidarietà e responsabilità. Attraverso la partecipazione attiva e l'educazione civica, Anpas continua a investire nella formazione di una nuova generazione di cittadine e cittadini impegnati e consapevoli. Siamo entusiasti di vedere il futuro che costruiremo insieme a loro».

Nella provincia del Verbano Cusio Ossola sono sette i giovani in servizio civile impegnati nel programma sociale di Anpas:

Corpo Volontari Soccorso Ornavasso (1), Corpo Volontari Del Soccorso Villadossola (3), Croce Verde Gravellona Toce (2), Squadra Nautica Salvamento Verbania (1 posti).