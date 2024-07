Il Canova Trio ospite a Cannobio di "Leone di note"

Il Canova Trio, composto da Elisa Marangon, Roberta Brighi e Massimiliano Salina e che si ispira alla musica jazz nordeuropea ed americana, sarà ospite giovedì 25 luglio della seconda delle sei tappe della rassegna di concerti dal titolo “Leone di Note”, organizzata dall’Assessorato al Turismo della Città di Cannobio.

Nella suggestiva località di Sant’Agata sopra Cannobio, definito da molti il “Balcone sul Lago Maggiore”, giovedì si esibirà il “Canova Trio”, nato dall'incontro di tre amici nel borgo medievale che, nel corso degli anni, hanno iniziato a lavorare su brani originali ed arrangiamenti del tutto personali, caratterizzati da ricerca ritmica e liricità.

I Canova Trio nell'estate del 2021 hanno registrato il loro primo album insieme con un ospite speciale, il trombettista Fulvio Sigurtà e hanno suonato in alcuni dei più importanti Festival e Clubs in Italia. Prima del concerto, in programma alle 21, sarà possibile anche alle ore 20 visitare le bellezze della chiesa parrocchiale con spiegazione da parte dell’Associazione “I Munatt di Sant’Agata”.

La rassegna musicale di repertorio jazz e musica classica è organizzata da Comune di Cannobio in collaborazione con i maestri Fabrizio Prando e Damiano Morellini. Un programma che vuole avvicinare le persone a rivivere e riscoprire il territorio locale, le bellezze storico, artistiche e naturalistiche di Cannobio e le sue frazioni.