C’è PataBoom a Viganale: si festeggiano i 30 anni della Sagra della Patata

Il 2024 è un anno speciale per la Sagra della Patata di Montecrestese, che celebra il suo trentesimo anniversario. Quest’evento, che ha registrato un successo crescente nel corso degli anni, ha recentemente ottenuto il prestigioso riconoscimento di Sagra di Qualità. Per inaugurare questa edizione, domani, venerdì 26 luglio, il Parco dell’Amicizia Adolfo Botta di Viganale ospiterà PataBoom, una festa di anteprima che offre un assaggio della grande celebrazione prevista per fine agosto.

L’evento inizierà alle 18:30 con l’apertura del bar, dove i visitatori potranno gustare le migliori birre artigianali, accompagnate da deliziosi panini, salamelle saporite e, naturalmente, patatine fritte preparate ad arte. Alle 19:00, una conferenza di presentazione illustrerà il programma della sagra e le novità dell’edizione di quest’anno, raccontando la storia e l’importanza della manifestazione per Montecrestese.

La serata proseguirà alle 21:00 con un concerto del gruppo musicale Belli Dentro. Dopo il concerto ci sarà dj Mone, che farà ballare tutti fino a tardi.