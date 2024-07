Ossola Guitar Festival arriva a Beura Cardezza

Quarto appuntamento con Ossola Guitar Festival 2024: venerdì 26 luglio alle 21.00 MP Guitar Duo si esibisce nella chiesa parrocchiale di Beura Cardezza.

Formato dai musicisti Manuel Toucinho e Pedro Rufino, il duo è il risultato del legame indissolubile tra padre e figlio, da cui emerge una complicità evidenziata dalla delicatezza e la raffinatezza delle loro interpretazioni del repertorio che presentano e che trasportano l'ascoltatore in un viaggio attraverso i secoli. Entrambi i chitarristi si esibiscono regolarmente come solisti in Portogallo e all'estero, e prendono parte anche svariate formazioni cameristiche e orchestrali: sono inoltre vincitori di diversi premi ottenuti in concorsi internazionali negli ultimi anni. Eseguono musiche di Soler, Granados, Myers, Goss.