Vigezzo, viola per 11 volte la misura speciale che lo costringe in casa di notte: arrestato 35enne

I arabinieri della Compagnia di Domodossola, nella serata di ieri 26 luglio, hanno tratto in arresto un trentacinquenne, residente in Valle Vigezzo poiché, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, aveva ripetutamente violato le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

L’uomo, conosciuto dai carabinieri per altri precedenti, tra cui il reato di stalking, dal mese di aprile era destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale emessa dal Tribunale di Torino. Tra i vari obblighi da rispettare previsti dalla misura di prevenzioni c’era quello di dover permanere nella sua abitazione nelle ore notturne. Proprio tale obbligo non è stato rispettato dall’uomo in quanto, durante i controlli, i carabinieri della Compagnia di Domodossola hanno accertato in più occasioni come il trentacinquenne non rispettasse tale prescrizione; nello specifico dal mese di aprile 2024 per ben 11 volte non si è fatto trovare in casa durante i controlli notturni e, in tutte le occasioni, è sempre scattata la denuncia nei suoi confronti.

A seguito delle ripetute denunce ieri è stato emesso a carico dell’uomo l’ordine di carcerazione da parte del Tribunale di Torino e dopo essere stato rintracciato dai carabinieri, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato nell’istituto penitenziario di Verbania a disposizione dell’autorità giudiziaria.