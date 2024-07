Sparisce l'obbligo di far giocare i giovani dalla Prima alla Terza Categoria

Non fanno per i giovani i campionati dilettanti di calcio in Piemonte. Questo traspare dalla recente decisione presa dal Consiglio direttivo regionale del Piemonte che ha deliberato che dalla Prima alla Terza Categoria non ci sia l’obbligo di schierare giocatori giovani. Una decisione che lascia perplessi viste le recenti polemiche sulla brutta figura fatta dalla Nazionale agli Europei, campionati che invece hanno messo in mostra giovani di talento nelle altre Nazionali. Forse perché i giovani all’estero giocano di più e godono di maggior fiducia.