Paracadutista 28enne si schianta nel locarnese: è grave

La Polizia cantonale comunica che dp,menica poco prima delle 17.30 in territorio di Gordola è avvenuto un infortunio in paracadute.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 28enne cittadino tedesco residente nel Canton Zurigo, mentre si trovava in fase di atterraggio sopra un prato in via all'Aeroporto ha riscontrato dei problemi, precipitando da un'altezza di circa 20 metri.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno, sono intervenuti i soccorritori del SALVA, che dopo aver prestato le prime cure al paracadutista lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. In base a una prima valutazione medica l'uomo ha riportato serie ferite.