Cena gourmet a Domodosofia con i fratelli Cerea e gli chef ossolani

Anche quest'anno il festival delle idee e dei saperi organizzato dall'amministrazione comunale di Domodossola avrà un appuntamento "a tavola": lunedì 2 settembre infatti, nella splendida cornice di piazza Mercato si svolgerà la cena benefica di Domosofia Gourmet.

La cena sarà curata dai famosi chef tristellati, i fratelli Cerea del ristorante "Da Vittorio" in collaborazione con la squadra degli chef ossolani. L'intero ricavato della cena sarà devoluto alla Parrocchia per completare il progetto dedicato alle famiglie disagiate "Una casa per tutti".

Le prenotazioni aprono oggi. E' possibile scrivere a segreteria@ parrocchiadomodossola.it. Tel. 0324 243163. Iban: IT 46 U 05034 45360 000000003413. Causale: Cena Benefica Domosofia. Il costo della cena è di 200 euro