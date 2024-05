La Banda di Varzo celebra San Giorgio

Per la prima volta il concerto del Civico Corpo Musicale di Varzo in onore di San Giorgio si terrà presso il teatro Alveare anziché nella chiesa parrocchiale: è questa la grande novità del concerto in programma per domenica 5 maggio alle 21.

"Inauguriamo anche noi questa nuova struttura - spiega Sergio Rolandi, presidente e direttore del Corpo Musicale - e lo facciamo con il nostro tradizionale concerto in onore del Santo Patrono. Sarà un concerto con un programma diverso dal consueto, non vi saranno i classici brani bandistici, ma sarà un viaggio tra i più bei brani rock degli anni Settanta prevalentemente, con uno spettacolo multisensoriale".

Al concerto parteciperanno anche gli allievi della scuola di musica, che per questa volta non imbracceranno gli strumenti ma accompagneranno la banda con le loro voci. Al termine della serata, con ingresso a offerta libera, previsto un rinfresco. Il Civico Corpo Musicale di Varzo festeggia quest'anno i 115 anni di attività ed è attualmente composto da una trentina di musicisti. Molto attiva la scuola di musica, che conta oggi 25 allievi. Proprio i piccoli saranno protagonisti di un saggio spettacolo nel mese di giugno.