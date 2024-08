Alpinismo protagonista a Toceno

Serata dedicata all’alpinismo e all’arrampicata sportiva quella in programma stasera alle 21 a Toceno. La Pro loco organizza, presso la casa parrocchiale, un momento di incontro con Enrico Serino, alpinista e scrittore. Con la serata, dal titolo “Oltre le scalate e le montagne”. Serino accompagnerà il pubblico in un viaggio fotografico nel mondo verticale. Enrico Serino scopre l’alpinismo e il free climbing nella seconda metà degli anni Ottanta e ne fa uno stile di vita.

Inizia a scalare pareti di roccia, cascate di ghiaccio e cime delle Alpi. Originario di Novara, si trasferisce prima in Valsesia, poi in Svizzera, a Simplon Dorf e infine si stabilisce in Valle Vigezzo, per avere le montagne ossolane sempre a portata di mano. Negli ultimi tempi si dedica sempre più sull’arrampicata in falesia, alzando l’asticella delle difficoltà. Oltre che a scalare, Enrico Serino si dedica alla scrittura ed è autore di diverse pubblicazioni incentrate sulla montagna, in termini introspettivi e, sempre, “verticali”.