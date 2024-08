La Sgamela'a d'Vigezz si corre a settembre

Da quest'anno la Sgamela'a d'Vigezz, la storica corsa che attraversa i sette comuni della Valle Vigezzo, si correrà a settembre, precisamente domenica 8 settembre. "Una corsa che di per sé non è tra le più impegnative, ma che con il caldo lo può diventare" dicono gli organizzatori, e così per l'edizione numero 51 la data da segnare non è l'ultima domenica di agosto bensì l'8 settembre. Ma non è questa l'unica novità: da quest'anno infatti l'organizzazione passa di mano dal Csi all'Atletica Ossolana Vigezzo e all'Asd La Sfadiàa. Un nuovo comitato organizzatore, con il supporto della Fidal e, naturalmente, la consulenza del Csi.



Sabato pomeriggio all'Ossola Outdoor Center la presentazione della gara che anche quest'anno si correrà su un percorso ondulato con partenza e arrivo a Santa Maria Maggiore: 25km e poco più toccando i sette comuni della Val Vigezzo e alcune frazioni. Confermate anche per queest'anno le iscrizioni online, già aperte sul sito ufficiale della manifestazione.



"La Sgamela's 2024 sarà nel solco della tradizione - ha spiegato Andrea Fortis, presidente dell'Atletica Ossolana Vigezzo - oltre alla competitiva, confermate anche la 10km con partenza da Re e arrivo a Santa Maria Maggiore, e il minigiro da 3 km per bambini e famiglie verso Druogno e ritorno".



Alla presentazione sono intervenuti anche Luigi Spadone, presidente provinciale Fidal, e Angelo Minoletti, presidente dell'Asd La Sfadiàa. A quest'ultima associazione è affidata l'organizzazione della corsa non competitiva, mentre la competitiva sarà gestita da Atletica Ossolana Vigezzo e Fidal.

Presente anche il sindaco di Santa Maria Maggiore Claudio Cottini che ha rimarcato come la Sgamelàa sia "non solo un evento sportivo ma anche di costume, nato per consentire a turisti e villeggianti di salutare l'estate in Vigezzo con una grande festa".

Appuntamento dunque domenica 8 settembre in Val Vigezzo a Santa Maria Maggiore.