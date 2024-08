Carta e cartone: nel 2023 il Piemonte ha confermato la sua capacità nel fare la raccolta differenziata (quasi 74 chili a testa)

Nel 2023 resta stabile la raccolta differenziata di carta e cartone in Piemonte che supera le 313.000 tonnellate con un lieve incremento di poco meno di 200 tonnellate rispetto all’anno precedente. I dati sono resi noti dal 29° Rapporto Annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia realizzato da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il riciclo degli imballaggi cellulosici.

Circa 74 chili a testa

“Nonostante il risultato raggiunto dal Piemonte superi di poco quanto fatto nell’anno precedente, dai dati del Rapporto risulta evidente come la raccolta differenziata di carta e cartone sia un’abitudine consolidata nella regione - commenta Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco -. Ogni Piemontese ha avviato a riciclo quasi 74 kg di carta e cartone nel 2023, ben oltre la media nazionale (64 kg). Anche il tasso d’intercettazione dei rifiuti cellulosici sul totale dei rifiuti prodotti sfiora il 15%, risultato che fa del Piemonte una delle regioni più virtuose del Paese".

Nel 2023 Comieco, attraverso le convenzioni attive in Piemonte, ha gestito l’avvio a riciclo di più di 190.000 tonnellate di carta e cartone, pari al 60,8% della raccolta. Ai 1.124 Comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per quasi 15 milioni di euro.

La raccolta per provincia

I dati complessivi risentono di una politica di assimilazione che influisce anche sulla resa per provincia, seppur in misura diversa in base ai territori. Nel dettaglio, alle contrazioni della raccolta registrata nelle province di Novara (-6,5%), VCO (-5,2%) e Cuneo (-4,4%) si contrappone il segno positivo riscontrato nelle altre province.

Verbano-Cusio-Ossola: quasi 17.000 tonnellate raccolte, con un pro-capite che sfiora i 110 kg, tra i più alti d’Italia;

Novara: raccolte più di 31.000 tonnellate di carta e cartone, il pro-capite è pari a 86,1 kg/ab-anno;

Biella: oltre 13.000 tonnellate raccolte, pro-capite pari a 80,6 kg/ab-anno;

Cuneo: più di 43.000 tonnellate di carta e cartone raccolte con un pro-capite di quasi 75 kg/ab-anno;

Torino: raccolte oltre 160.000 tonnellate di carta e cartone, il pro-capite è di 73 kg/ab-anno;

Vercelli: più di 11.000 tonnellate di carta e cartone raccolte con un pro-capite pari a 66,7 kg/ab-anno;

Alessandria: raccolte oltre 26.000 tonnellate con un pro-capite di quasi 65 kg/ab-anno;

Asti: quasi 11.000 tonnellate raccolte con un pro-capite pari a 52,3 kg/ab-anno.