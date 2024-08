Autostrada A26, le chiusure in programma questa settimana

Anche per la settimana del 5 agosto sono diversi i cantieri aperti lungo l’autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce.

Quattro i cantieri di corsia unica permanente. Nel tratto compreso tra l’allacciamento A26/A4 e Romagnano in direzione Gravellona Toce, tra le pkm 140+300 e pkm 143+800, fino a sabato 10 agosto; nel tratto compreso tra Romagnano e l’allacciamento A26/A4 in direzione Genova, tra le pkm 144+100 e pkm 140+500, fino al 10 agosto. Inoltre, nel tratto compreso tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona, tra le pkm 181+600 e pkm 189+400, dal 5 al 9 agosto e nel tratto compreso tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova Genova tra le pkm 189+500 e pkm 181+600, sempre tra il 5 e il 9 agosto.

Due, invece, i tratti chiusi in orario notturno. Il primo è quello compreso tra Romagnano e il bivio A26/A4 in direzione Genova, chiuso nelle notti di lunedì 5 e mercoledì 7 agosto; uscita obbligatoria a Romagnano ed eventuale rientro a Vercelli est. Infine, tra il bivio A26/A4 e Romagnano in direzione Gravellona nelle notti di martedì 6 e giovedì 8 agosto; uscita consigliata a Vercelli est ed eventuale rientro a Romagnano. Le chiusure notturne sono pianificate tra le 22.00 e le 4.00 del giorno successivo.