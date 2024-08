“Quatar pass par fa naà i ganass": una passeggiata enogastronomica al Ferragosto Premosellese

Torna anche per il 2024 il Ferragosto Premosellese, in programma dall’8 al 16 agosto. Trai tanti eventi previsti per questa edizione anche “Quatar pass par fa naà i ganass”, una passeggiata enogastronomica per le vie di Premosello in programma sabato 10 agosto.

La manifestazione si tiene dalle 18.00 alle 22.00 (con ultimo ingresso alle 21.00). Il costo per partecipare è do 20 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni e gratis per i più piccoli.

Sono nove le tappe della passeggiata, con altrettante portate: pizza e torte salate, lardo e pancetta, trippa in umido, gnocco fritto, polenta e tapelucco, salame e formaggio, risotto e bis di torte, il tutto accompagnato da bibite e sangria.

Al termine del giro, dalle 22.00, serata in musica con Passione a Novanta.