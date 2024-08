Mamma con tre figli piccoli dispersa in Valle Bognanco

Sono ore di apprensione in alta Valle Bognanco. Una mamma con i suoi tre figli risulta dispersa da oggi insieme ai bambini. La donna, di nazionalità peruviana, che alloggia al rifugio Il Dosso all'Alpe Arza da un paio di giorni, è uscita alle 12 per un'escursione e non è rientrata.

Sono scattate in serata le ricerche condotte dagli uomini della squadra di Bognanco del Soccorso Alpino e dai militari del Sagf. I bambini hanno 6, 5 e 3 anni.

La donna sarebbe stata avvistata ai laghi dei Paioni sopra l'Alpe Arza dove si trova il rifugio nel pomeriggio.