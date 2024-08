Bognanco, ritrovati illesi mamma e bimbi dispersi

Sono stati individuati mamma e figli di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio in alta Valle Bognanco. Fortunatamente l'allarme è rientrato poco prima delle 23. Uno dei tre bimbi lamenta un dolore al polso, per questo un medico sta raggiungendo il rifugio Il Dosso per visitarlo, ma le condizioni sue, dei fratelli e della mamma non destano preoccupazione. L'allarme era scattato in serata dopo che la donna di nazionalità peruviana e i suoi tre bambini di 6, 5 e 3 anni non erano rientrati dopo essere usciti intorno alle 12 per un'escursione.

Le ricerche erano condotte dagli uomini della squadra di Bognanco del Soccorso Alpino e dai militari del Sagf.