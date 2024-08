Alla Lucciola oggi si parla di identità e genere

Alla Festa dell'Unità di Villadossola questo pomeriggio alle 18 si torna a discutere di politica e di temi di attualità con il dibattito pubblico su identità, genere, diritti e conoscenza e su quali siano le nuove prospettive per una società che cambia. Ad animare il dialogo sarà Spazio Isa Verbania. Ma il via alla festa sarà già dal pranzo a partire dalle ore 12.30 con un menu davvero ricco e il pomeriggio in musica con i suoni e la voce di Lando Landi.

Questa sera invece la cucina proporrà il menu a tema dedicato alla Calabria, oltre a fritture di pesce, grigliata, salumi e formaggi e molto altro ancora.Per quanto riguarda gli intrattenimenti, nell'area balera si ballerà con la Arcobaleno Band, nata nel 2019 con nuovi elementi inserendo giovani che per la prima volta interagiscono con il mondo del liscio. Nell'area piano bar suoneranno i Pitch Black Dark, un progetto rock che ripropone i migliori brani deglianni '90 e 2000: Linking Park, Sum 41, Metallica, Foo Fighters, System of a down, il tutto unito ai classici.Nell'arena spettacoli invece protagonista la Stand up Comedy night con Serena Bongiovanni e Richi Selva.