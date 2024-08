Musica in Quota: al rifugio Gattascosa l'atteso concerto dei Pentagrami

La settima tappa del festival Musica in Quota si terrà all’Alpe Monscera, in Valle Bognanco, il 14 agosto dalle ore 11.30, con il concerto dei Pentagrami.

Per il tradizionale concerto della vigilia di Ferragosto, tornerà a suonare e cantare per Musica in Quota l’amatissimo gruppo che proporrà uno spettacolo coinvolgente con i grandi successi della musica italiana quali De Andrè, Battiato, PFM, Dalla, De Gregori, Vasco.

Info e prenotazioni: 3283151669

Il ritrovo è alle ore 9.00 presso la località di San Bernardo.

Itinerario: San Bernardo – torbiera di Gattascosa – Rifugio dell’alpe Gattascosa.

Tempo di percorrenza: 1h 40’.