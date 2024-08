Torna il Roumiage a Coumboscuro: la cultura provenzale fa festa, previsto concerto di Tosca

Il programma che interesserà il territorio delle Alpi occidentali tra Piemonte e Provenza, sviluppa il tema dedicato al “CHAMINAR”, che in provenzale alpino significa “camminare”, lo spostarsi dell’uomo che pervade la stria dell’umanità sin dall’antichità. Per la gente delle montagne, seguire le orme dei “reire”- degli antenati, è un istinto antico che fa incontrare le genti oltre le displuviali e che produce cultura, confronto, crescita. Qui è il senso profondo del messaggio della stessa Traversado che da sempre apre in Francia il Roumiage Piemonte / Provenza

Madrina dell’edizione 2024 del Roumiage, l’artista TOSCA, riconosciuta internazionalmente, tra le più belle voci italiane. A Coumboscuro porterà la produzione di world music realizzata appositamente per l’evento: “La bella estate” e farà uno speciale omaggio a Fabrizio De André, in occasione del venticinquennale della scomparsa

TRAVERSADO, marce dell’amicizia sulle Alpi

19/23.08 ALPI TRA PIEMONTE E PROVENZA

TRAVERSADOS, marce dell’amicizia dalla Provenza al Piemonte

22.08 DEMONTE palatenda - TERRA SÒRRE

h 17.00 / 24h00 Teatro - Canto - Danza

incontro tra la popolazione della Contea di Nizza e della valle Stura

23.08 COUMBOSCURO - Valle Grana

18h00 arrivo delle Traversados a Coumboscuro

24.08 COUMBOSCURO - Valle Grana - rassegne espositive

> FAIETES - anima selvatica - di Enrico Challier

> 100 ANNI-ANS della parrocchia di S Lucio de Coumboscuro

> letteratura provenzale libri, riviste, musica, video

> marchà di valade mercato prodotti di montagna

10h30 FORUM de coulturo prouvençalo

15h00 CHAMINAR - vie di vita • chemins de vie

convegno/dibattito con Marco Aime, Giorgio Garello, Valeria Tron,

Mathilde Rosso, Lourens Chiardola

15h30 Pichin pichot • atelier / parco giochi tradizionali

• atelier / parco giochi tradizionali 17h00 Gesppe / La Cevitou – due cori, una polifonia popolare

due cori, una polifonia popolare 17h30 La Mouro - councours / sfida franco/italiana di morra

- councours / sfida franco/italiana di morra 18h00 Aperoumiage - pastis, noustral, ventresco, pisaladiera...

- pastis, noustral, ventresco, pisaladiera... 21h00 LA NUECH DAL FUEIASSIER la notte del fuoco

BENVENGÙ en Coustume e musico - benvenuto in costume e musica con l’Academi Prouvençalo de Cano

21h30 Bal Folk - Barmenk

scena aperta ai musicisti e ballerini tradizionali

25.08 COUMBOSCURO - Valle Grana

10h00 S. Messa degli emigranti cantata in provenzale

cantata in provenzale 15h00 TOSCA – “La bella estate” concerto sus li pià de - Fabrizio De Andrè e Sergio Arneodo

€. 20.00 - www.mailticket.it/manifestazione/JZ39

SERVIZIO NAVETTE

Sabato 24/08 dalle ore 14.00 alle ore 24.00

Domenica 25/08 dalle ore 11.00 alle ore 20.00

Servizio Bar continuato

RISTORAZIONE - €. 12.-00

Sabato 24/08 – cena 19h00 Polenta + dobo + formaggi + frutta + dolce + vino

Domenica 25/08 pranzo, 12h00 – Ravioli + spezzatino + contorno + formaggi + frutta + dolce + vino

INFO

Coumboscuro Centre Prouvençal

S Lucio de Coumboscuro – Monterosso Grana – Cuneo

Tel. 0171.987078 – 328.6039251

www.coumboscuro.org - info@coumboscuro.org