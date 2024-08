Ferragosto: il significato e le origini della festa

Quella del 15 agosto è la giornata di vacanza per eccellenza: a Ferragosto la maggior parte degli italiani ne approfitta per organizzare gite fuori porta, giornate al mare, passeggiate in montagna, pranzi con amici e famiglia. Ma qual è il significato di questa festa e da dove trae origine?

Le origini del Ferragosto risalgono all’antica Roma, come tradizione pagana. Nel mese di agosto si celebravano diverse feste legate al ciclo agricolo, tra le quali le Consualia, dedicata al dio Conso, protettore dei granai e dei raccolti. Nel 18 a.C. Ottaviano Augusto riunì le feste in un’unica celebrazione, denominata Feriae Augusti, da cui deriva Ferragosto (ed è proprio dal nome dell'imperatore che arriva anche il nome del mese di agosto, anticamente denominato sextilis). La festa, che prendeva il via il primo giorno del mese, si protraeva poi per molti giorni, in cui i contadini si godevano il meritato riposo in onore dell’imperatore dopo aver lavorato nei campi per tutto l’anno.

Come accaduto con molte tradizioni pagane, anche le Feriae Augusti furono poi recuperate all’avvento del cristianesimo, nel I secolo d.C., e nel corso dei secoli furono associate all’Assunzione di Maria in Paradiso, spostando la data al 15 agosto. L’Assunzione non è, in realtà, menzionata dai vangeli: il dogma – ovvero una verità che non può essere messa in discussione - è stato istituito soltanto nel 1950 da papa Pio XII.

A partire dal secondo dopoguerra, in Italia come in altri Paesi, il Ferragosto è associato non solo alla ricorrenza religiosa, ma anche alla tradizione decisamente più laica delle gite fuori porta e delle vacanze, coincidendo appunto con il periodo più caldo dell’anno.