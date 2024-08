Due giorni di festeggiamenti per la festa della Motta a Vanzone

La Festa della Motta si prepara a colorare Vanzone con due giorni di celebrazioni che promettono di animare il paese con cucina deliziosa, eventi sportivi e musica coinvolgente.

Venerdì 16 agosto inizierà con l'apertura della cucina alle 12, dove il pranzo di San Rocco offrirà piatti tipici come polenta, tapelucco e spezzatino. Nel corso della giornata, gli appassionati di sport potranno partecipare al torneo di water volley, mentre la sera, alle 19, la griglia sarà accesa per proporre gnocchi ossolani con radicchio e speck. La serata sarà allietata dalla musica dell'EscapeBand e da dj Bogo.

Sabato 17 agosto, il programma prosegue con il torneo di calcetto saponato, un’attività che promette di attrarre partecipanti e spettatori. Alle 12, la cucina offrirà risotto ai frutti di mare e hamburger, mentre la sera, la griglia sarà di nuovo in funzione. La serata musicale sarà animata dai Pentagrami e, come il giorno precedente, da dj Bogo. La festa si concluderà con l’estrazione dei premi della lotteria e le premiazioni del concorso presepi. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 347 9175820.