Caccia all'uovo a Folsogno

Inizialmente in programma per sabato 19 aprile, è stata rinviata per il maltempo l'iniziativa "Caccia all'uovo", che si svolgerà domani, sabato 26 aprile, sempre a Folsogno. Il ritrovo per la simpatica caccia al tesoro è fissato alle 14.30, in piazza. "Vi aspettiamo numerosi" l'invito della Pro Loco di Re, organizzatrice del pomeriggio dedicato ai bambini.