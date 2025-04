Aprile Varzese, è il giorno del Minipalio FOTO

Terza giornata di festa per l’Aprile Varzese. Venerdì 25 aprile il programma della patronale di Varzo prende il via già dalla mattina con “Il meraviglioso mondo delle api”, un laboratorio con arnia didattica a cura di Gabriella Astori, guida escursionistica ambientale. il laboratorio è in programma dalle 9.00 alle 13.00; al termine una breve escursione per imparare a riconoscere le piante mellifere.

Alle 12.30 il pranzo a base di tagliatelle al ragù di cinghiale e filetto di maiale alla senape con patate al forno. Alle 14.30 la sfilata degli atleti del Minipalio, che si ritrovano poi alle 15.00. alle 15.30 la partenza del Babypalio, alle 16.00 il Minipalio e alle 16.30 il Juniorpalio. Al termine si terranno le premiazioni.

Dalle 19.30 cena con ravioli ripieni di formaggio di capra e fichi e fritto misto di mare. Alle 22.00 musica dal vivo anni ’70 e ‘80 con la band Yabadabadu: i partecipanti alla serata potranno presentarsi vestiti a tema e i costumi più belli saranno premiati. A seguire si balla con dj Miao.