Festa della Liberazione, Mergozzo rende omaggio ai sindaci per l'80° anniversario

Il comune di Mergozzo celebra l’80° anniversario della Liberazione con un ricco programma di eventi. Il 25 aprile alle 10.00 la celebrazione della messa nella chiesa parrocchiale. Al termine la partenza del corteo fino al monumento ai caduti, dove sarà deposta una corona d’alloro; una seconda corona sarà deposta al monumento ai partigiani sul lungolago. Qui sono previsti gli interventi del sindaco Massimiliano Stoto e degli alunni della scuola secondaria di primo grado di Mergozzo.

In occasione dell’80° anniversario, poi, il comune aderisce all’iniziativa della regione Piemonte, che invita tutti i comuni ad omaggiare i propri sindaci. Sarà dunque consegnato un riconoscimento a tutti gli ex sindaci, e ai famigliari di coloro che non ci sono più, che si sono susseguiti alla guida del paese dal dopoguerra ad oggi, tramandando i valori della pace e della democrazia.