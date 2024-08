Prosegue a pieno ritmo la Patronale di San Rocco a Villette, la tombola a favore dell'asilo ha riscosso grande successo, così come la serata con musica dal vivo e dj. Oggi si riparte con la grigliata e le specialità della cucina. Stasera la bella musica e le canzoni de "I Pentagrami".

Domani spazio per le celebrazioni religiose e ancora cucina per tutti i gusti. Chiuderà la festa il 16 sera, come da tradizione, Gianni Filippinetti! La Pro Loco vi aspetta ed augura buon ferragosto a tutti.