Conto alla rovescia per la nuova edizione di Sentieri e Pensieri

Puntuale torna anche nell'estate 2024 il festival letterario Sentieri e Pensieri, organizzato dal comune di Santa Maria Maggiore e diretto da Bruno Gambarotta. Un'anteprima speciale il 17 agosto e poi il corpo centrale del festival, da domenica 18 a domenica 25 agosto, con venti appuntamenti come di consueto con ospiti di prestigio.

Molti i temi che si affronteranno nella nuova edizione della rassegna: dalla scienza alla violenza di genere, dal calcio alla filosofia, dalla natura alla psicologia, tra saggi e romanzi; non mancherà lo speciale appuntamento dedicato all'arte e, tra le novità, la sezione Sentieri e Pensieri 2.0, incontri voluti dai più giovani e rivolti ad un pubblico trasversale di ogni età.

Si conferma di qualità e variegato il calendario dell'edizione 2024 di Sentieri e Pensieri, evento nato nel 2013 sotto l’egida del Salone Internazionale del Libro di Torino ed oggi organizzato dal comune di Santa Maria Maggiore con il sostegno e patrocinio di regione Piemonte e consiglio regionale del Piemonte, con il prezioso contributo della Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico, della Fondazione Paola Angela Ruminelli e la collaborazione e il sostegno, tra i molti, di Borgate dal Vivo, del Parco Nazionale della Val Grande, della Fondazione Circolo dei lettori, del Club Alpino Italiano della Val Vigezzo.

Tutti gli appuntamenti di Sentieri e Pensieri si terranno nel parco di Villa Antonia, in caso di maltempo presso il teatro comunale. Gli incontri verranno tutti (ad eccezione dello spettacolo con Roberto Mercadini) trasmessi in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Santa Maria Maggiore Turismo. Anche quest'anno è possibile prenotare il proprio posto a sedere entro le ore 10.00 del giorno dell'incontro a cui si vuole partecipare (le 20.00 del giorno precedente per gli appuntamenti mattutini). Si può procedere alla prenotazione, non obbligatoria ma fortemente consigliata, compilando un semplice modulo raggiungibile dalle schede degli appuntamenti pubblicate online su www.santamariamaggiore.info/sentieri. Oltre al ricco programma di presentazioni ed incontri con autori ed ospiti prestigiosi, a Sentieri e Pensieri sono previste alcune novità e diverse riconferme. Novità principale del 2024 è Sentieri e Pensieri 2.0, nuova costola del festival che prevede sette incontri voluti dalla componente più giovane dello staff del festival: ragazze e ragazzi hanno selezionato una serie di autrici e autori in grado di interpretare le loro istanze e i temi a loro più cari e che daranno vita ad incontri pensati per unire nuove e vecchie generazioni in arricchenti momenti di confronto. Ad impreziosire il progetto si aggiunge poi una nuova rubrica social che verrà trasmessa sul profilo Instagram ufficiale di Santa Maria Maggiore per l'intera durata dell'evento. Con l’obiettivo di aumentare l’interazione con il pubblico, online e di persona, in alcuni video saranno protagonisti autori e spettatori grazie a interviste, quiz e dietro le quinte inediti. Un nuovo percorso, dunque, per coinvolgere il pubblico del festival con un linguaggio “2.0”.

Il Giardino degli aromi della Casa del Profumo, in Piazza Risorgimento, dal 18 al 25 agosto ospiterà una selezione dei più importanti quotidiani nazionali ed internazionali: il pubblico potrà accedere liberamente, accomodarsi e sfogliare le notizie del giorno, per una personale rassegna stampa mattutina, da vivere tra profumi ed essenze naturali e nella tranquillità di un luogo intimo e speciale. Anche quest'anno il bookshop di Sentieri e Pensieri prende forma presso la libreria "Il Rosso e il Blu" di via Rosmini, dove sarà possibile trovare tutti i libri protagonisti del festival, oltre ad una ricchissima offerta editoriale locale e nazionale. Lo Spazio Libri, organizzato dall'Associazione Libriamoci con "Il Rosso e il Blu", affiancherà anche tutti gli incontri della rassegna al parco di Villa Antonia (teatro comunale in caso di maltempo). Prosegue il progetto di valorizzazione del mondo dei podcast: verrà assegnato, per la terza edizione, il "Premio Podcast Santa Maria Maggiore"; vincitore con il podcast “Il gorilla ce l'ha piccolo” (scritto con Telmo Pievani) è il biologo e conduttore televisivo Vincenzo Venuto, che sarà ospite il 24 agosto alle ore 21.00.

Infine, una nuova prestigiosa media partnership si aggiunge alle consolidate con Il Libraio e La Stampa: quest'anno sarà al fianco di Sentieri e Pensieri anche Rai Radio 3 con la storica trasmissione “Fahrenheit”, il programma dedicato ai libri e alle idee in onda ogni pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 sul terzo canale radiofonico Rai. Durante il Festival sarà possibile sostenere, anche con un piccolo contributo, la Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico.

“Venti momenti di approfondimento, di cultura, ma anche di divertimento, venti appuntamenti con i libri. Perché sono ancora una volta i libri i veri protagonisti di questa dodicesima edizione di Sentieri e Pensieri. Anche quest'anno il nostro festival letterario, che nella sua storia ha portato a Santa Maria Maggiore quasi 250 ospiti e migliaia di spettatori, torna ad impreziosire la già ricca stagione di eventi del nostro borgo Bandiera Arancione del TCI - dichiara il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini- . Alla direzione artistica c'è sempre Bruno Gambarotta, guida generosa che firma la programmazione 2024 con ospiti prestigiosi, incontri profondi, temi avvincenti. Insieme alla direzione del festival, come sindaco non posso che ringraziare tutti gli sponsor e partner – linfa vitale per il sostegno di una manifestazione culturale di assoluto livello – e l'insostituibile staff, sempre più affiatato, che ci consente di regalare al nostro pubblico una delle rassegne letterarie più apprezzate del panorama nazionale. Vi aspetto dal 17 al 25 agosto nel parco di Villa Antonia per intraprendere insieme nuovi sentieri, verso nuovi pensieri”.

Di seguito il programma completo degli incontri di Sentieri e Pensieri.

17 agosto, ore 16.30: anteprima di Sentieri e Pensieri, Federica Brignone dialoga con Ninna Quario. Ore 18.00: Raimondo Caliari, “Il significato e l'origine dei gesti”.

18 agosto, ore 18.00: l’insegnante e youtuber Matteo Saudino (alias BarbaSophia) presenta “Star Wars e la filosofia”, in dialogo con la giornalista Maria Elisa Gualandris (Sentieri e Pensieri 2.0). Ore 21.00: l’insegnante e divulgatore scientifico Dario Bressanini presenta “Doctor Newtron”, in dialogo con il giornalista Alberto Agliotti (Sentieri e Pensieri 2.0).

19 agosto, ore 18.00: il docente universitario ed esperto di comunicazione Giorgio Simonelli presenta "Quasi gol. Storia sentimentale del calcio in tv", in dialogo con il direttore artistico Bruno Gambarotta. Ore 21.00: la biotecnologa e divulgatrice scientifica Beatrice Mautino presenta “La scienza dei cosmetici”, in dialogo con la giornalista Roberta Villa.

20 agosto, ore 18.00 Mario Monti, economista ed ex presidente del consiglio, presenta “Demagonia”, in dialogo con la giornalista e speaker di RTL 102.5 Giusi Legrenzi. Ore 21.00: Aurelio “Cochi” Ponzoni, celebre componente del duo Cochi e Renato, racconta la sua carriera con “La versione di Cochi”, a cura di Paolo Crespi; dialoga con Bruno Gambarotta.

21 agosto, ore 18.00: Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista, presenta "Fragili. I nostri figli, generazione tradita", in dialogo con la giornalista Cristina Pastore (Sentieri e Pensieri 2.0). Ore 21.00: don Marco Pozza, parroco del carcere di Padova, presenta "Ognuno fa il fuoco con la legna che ha", in dialogo con la giornalista Manuela Borraccino.

22 agosto, ore 18.00: incontro con gli alpinisti Alberto Paleari e Fabrizio Manoni, con il libro “Narratori delle montagne”; dialogano con il giornalista Marco De Ambrosis.

23 agosto, ore 18.00: lo scrittore e giornalista Giacomo Papi presenta “La piscina”, in dialogo con lo scrittore Biagio Bagini. Ore 21.00: il narratore, scrittore e divulgatore Roberto Mercadini porta in scena lo spettacolo "L'arte di essere nuovi. Lezione sulla pittura del Rinascimento".

24 agosto, ore 10.30: l’eco-influencer Cristina Cotorobai presenta “SuperBlu”, in dialogo con lo scrittore e insegnante Roberto Morgese (Sentieri e Pensieri 2.0). Ore 16.30: Vera Gheno, sociolinguista e traduttrice dall’ungherese, presenta "I grammamanti", in dialogo con Jolanda Di Virgilio (Sentieri e Pensieri 2.0). Ore 18.00: Massimo Polidoro presenta “La meraviglia del tutto”, scritto nel 2022 insieme a Piero Angela; modera il giornalista Piero Bianucci. Ore 21.00: Vincenzo Venuto ritira il Premio Podcast Santa Maria Maggiore per “Il gorilla ce l’ha piccolo” e illustra i temi della nuova stagione del podcast.

25 agosto, ore 10.30: lo scrittore e insegnante Roberto Morgese presenta “Non la sfiorare” (Sentieri e Pensieri 2.0). Ore 18.00: il medico e psicoterapeuta Alberto Pellai presenta “Allenare la vita” in dialogo con la giornalista Chiara Fabrizi. Ore 21.00: Gino Cecchettin, padre di Giulia, presenta “Cara Giulia”, in dialogo con il co-referente di Libera Piemonte Lorenzo Bologna.